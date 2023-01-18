«Бешикташ» сделал предложение Баринову - известны детали

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов ведет переговоры о переходе в стамбульский «Бешикташ». Об этом информируют журналисты издания Metaratings.ru.

Как стало известно источнику, турецкий гранд сделал предложение игроку. «Орлы» готовы платить Дмитрию один миллион евро в год. За трансфер Баринова «Бешикташ» готов предложить четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник принял участие в 16 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Портал Transfrermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.