Российские футболисты снова едут в Европу

Переход Дмитрия Баринова в «Бешикташ» может быть сорван по причине очень высоких отступных, прописанных в контракте у полузащитника «Локомотива». В Турции уже выступают игрок сборной России Магомед Оздоев и экс-игрок национальной команды Фёдор Кудряшов, а недавно вернулся из южной страны Артём Дзюба. Да и вообще переход в Турцию сегодня – это возможность сыграть в матчах Еврокубков. Кто из наших игроков уже играет в лучших чемпионатах Старого Света и зачем туда уезжали в начале девяностых?

Легионеры в СССР

Представить себе игрока из СССР, выступающего в зарубежном чемпионате, было сложно, хотя можно вспомнить и легенду (кстати, основанную на реальных событиях), что Льву Яшину сам Сантьяго Бернабеу предлагал контракт в «Реал», и известную строчку из песни Высоцкого про «мильон за Бышовца».

Кирьякос Хадзипанагис фактически стал первым советским футболистом, который уехал в иностранный клуб из ташкентского «Пахтакора». Несложно догадаться, что перебрался он в практически родную для себя Грецию. Впоследствии он отыграл там ещё пятнадцать лет и даже провёл два матча за национальную команду, один из которых пришёлся на 45-летие Хадзипанагиса, прощавшегося в тот день с большим футболом. Вообще история этого игрока, признанного в 2004 году лучшим футболистом Греции за последние 50 лет, заслуживает отдельной статьи, но сегодня речь не о нём.

Официально же первым легионером отечественного футбола считают Анатолия Зинченко, который не снискал особых наград в ленинградском «Зените», но вошёл в историю, перебравшись в 1980 году в венский «Рапид».

Перестройка

Большая страна вошла в эпоху перестройки, и футболисты первыми прочувствовали на себе спрос со стороны иностранных клубов, тем более что только завершился чемпионат Европы 1988 года, на котором СССР завоевал серебряные медали. Дасаев, Блохин, Хидиятуллин, Балтача, Беланов, Пасулько, Бубнов, Черенков, Родионов, Чанов, Бессонов, Алейников, Заваров – всех и не перечесть… Кто-то уходил в средние команды, как, например, Олег Блохин, оказавшийся в австрийском «Форвертсе» (правда, обладателю «Золотого мяча» было уже 36 лет), а кто-то, как Александр Заваров, должен был стать новым Платини в «Ювентусе».

Развал Союза

Дальше – больше. Новая страна – новые правила. Маленькие зарплаты. Юран, Онопко, Ледяхов, Попов, Черышев, Кузнецов, Мох, Радченко, Бесчастных, Корнеев, Саленко, Никифоров, Симутенков, Шустинков, Рахимов, Кобелев, Писарев, Плотников… Кто-то сыграл несколько матчей, кто-то задержался подольше, но наиболее крупных успехов добились Андрей Канчельскис, ставший вместе с «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона двукратным чемпионом Англии, и Александр Мостовой, получивший в «Сельте» прозвище «Царь». Отметим, что дальнейшего продолжения в футболе оба не показали, в отличие от ещё одного звёздного российского легионера «девяностых» Валерия Карпина.

Бронзовое поколение

Реклама

Чемпионат России развивался, и всё меньшее количество российских игроков оказывалось в крупных лигах. «Нас и дома неплохо кормят», – известная фраза из детского мультфильма как нельзя лучше описывала текущее на тот момент положение дел. Выстрелило новое поколение, завоевавшее бронзовые медали чемпионата Европы 2008, которое разбудил Гус Хиддинк – Павлюченко, Жирков, Билялетдинов, Кержаков, Погребняк и, конечно,Аршавин. Эти парни ярко проявили себя в нулевые и на пике своей карьеры сумели поиграть в АПЛ и Ла Лиге.

Новый виток

Сегодня мы следим за выступлениями Алексея Миранчука и Александра Головина – двух главных российских звёзд в Европе. Перебраться прямо здесь и сейчас в ведущие клубные турниры Старого Света достаточно сложно. И дело здесь не только в уровне нынешних российских игроков. Неудивительно, что на время отстранения нашей сборной и клубов от больших турниров многие игроки стали смотреть в сторону Турции. Почему бы не попробовать? Уровень заработной платы, отношение к россиянам, возможность сыграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы – это три составляющие, которые привлекают в любимой нашими соотечественниками стране, которую раньше обычно выбирали для отдыха.

Есть ли будущее и сможем ли увидеть игроков с российским паспортом в лучших клубах мира? Почему бы и нет, сегодня наши молодые таланты играют в Германии и Испании: Ярослав Михайлов («Шальке», 18 лет), Владислав Чёрный («Арминия», 18 лет), Никита Иосифов («Вильярреал», 20 лет), Эдгар Севикян («Леванте», 20 лет). Есть ещё и те, кто выступает в чемпионатах попроще. Так что будущее есть, осталось только дождаться, когда оно будет не таким туманным…

Константин Лицин