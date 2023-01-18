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Алексей Сафонов: «Челси» забирает всё, что шевелится»

18 Января 2023 • 06:37 Комментировать

Российский агент Алексей Сафонов скептически относится к свежему приобретению лондонского «Челси», вложившего сто миллионов евро в украинского футболиста Михаила Мудрика. По мнению Сафонова, руководство «Челси» готово брать все, что «движется», по выражению самого агента. По его словам, это классический пример бездумного швыряния деньгами.

- В «Арсенале» услышали требования «Шахтера», покрутили у виска и вышли из переговоров. «Челси» же берёт всё, что шевелится. Роман Абрамович тоже тратил много, но тогда был результат. Здесь же люди соревнуются в том, сколько денег могут сжечь, - заявил Сафонов в интервью RT.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Алексей Сафонов
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