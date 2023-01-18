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Даев: «Дзюба может потянуть «Торпедо» за собой»

18 Января 2023 • 05:01 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Бывший футболист московского «Торпедо» Вячеслав Даев, в отличие от Дмитрия Булыкина, считает, что Артем Дзюба может стать лидером «Торпедо» и повести клуб за собой вперед. Слухи о том, что бывший нападающий питерского «Зенита» может стать игроком автозаводцев, появились на днях.

- Артем — игрок с именем, который может вести команду за собой. Даже если он не будет физически готов отрабатывать 90 минут на поле, то помогать подсказом молодым ребятам у него получится отлично, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дзюба пытался найти себя в чемпионате Турции, но там у него не получилось. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Вячеслав Даев
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