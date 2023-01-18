Булыкин скептически относится к возможному переходу Дзюбы в «Торпедо»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что Дзюбе вряд ли светят стабильные хорошие выступления в московском «Торпедо», куда, по слухам, Артем может попасть. Речь идет, напомним, об аутсайдере российского чемпионата Премьер-лиги. По мнению Булыкина, альянс может принести некоторые плоды, но вряд ли это поможет клубу сохранить свою прописку в высшей лиге.

- Если «Торпедо» сможет хорошо играть, а Артем будет забивать, то это будет удачное стечение обстоятельств. Но, даже учитывая опыт и мастерство, Артему будет сложно в «Торпедо», а «Торпедо» будет сложно уйти из зоны вылета, - цитирует слова бывшего игрока Betonmobile.ru.