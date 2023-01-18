Сенников: «Отпустить Баринова - целесообразное решение для «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно потенциального трансфера Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Я думаю, что отпустить Баринова - целесообразное решение. Естественно, если хорошие деньги дадут за него. Клуб вырастил этого футболиста, и если его карьера идёт вверх - почему бы и нет? Такая же ситуация была и с Миранчуком. Если всех всё устроит, то это будет хорошо и для «Локомотива», и для Баринова.

Не думаю, что нужно сразу укреплять полузащиту. Там и без Баринова укомплектована, в принципе. Там проблем нет. Вот по духу - да, Баринов - капитан. В этом плане его будет не хватать. А если говорить про усиление, то на вырученные деньги я бы лучше посмотрел центрального защитника. Сначала «Бешикташ» вроде бы предложил один миллион евро, а «Локо» хочет пятнадцать миллионов. Сейчас пишут, что турецкий клуб готов заплатить семь миллионов. Это более адекватная цена. В районе десяти миллионов - это самая адекватная цена за Баринова», - сказал Сенников.