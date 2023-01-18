Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «красно-белые» работают над трансфером нового центрального защитника.

«Я думаю, что проблема центральных защитников была в «Спартаке». Тренер видит это. Так что правильно, что клуб ищет центральных защитников. Есть Джикия, но он может уйти, например. У других игроков могут быть травмы. Так что укреплять эту позицию надо, однозначно. Джикия может сыграть и слева кстати. «Спартак» тщательно работает над этим моментом, потому что защитник нужен сейчас «красно-белым», - сказал Деменко.