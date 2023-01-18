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Деменко: «Правильно, что «Спартак» ищет центральных защитников» эксклюзив

18 Января 2023 • 01:33 Комментировать (1)

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «красно-белые» работают над трансфером нового центрального защитника.

«Я думаю, что проблема центральных защитников была в «Спартаке». Тренер видит это. Так что правильно, что клуб ищет центральных защитников. Есть Джикия, но он может уйти, например. У других игроков могут быть травмы. Так что укреплять эту позицию надо, однозначно. Джикия может сыграть и слева кстати. «Спартак» тщательно работает над этим моментом, потому что защитник нужен сейчас «красно-белым», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко
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Комментарии (1)
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geras_simov
18 Января 2023 в 01:53
Кто ведётся на эти фуфло-каналы с прогнозами?)) Правильно! Таких нет. И всё потому что есть отличный старый сервис. 10 лет в деле. В любом поиске найдешь его по фразе - серебряный прогноз. А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!
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