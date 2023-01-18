Силкин: «Не собираюсь оформлять себе Fan ID»

Бывший защитник бельгийского «Расинг Джета» и российского «Авангарда-Кортэк» Сергей Силкин высказался об электронном документе, необходимом для посещения матчей Российской премьер-лиги.
«Не собираюсь оформлять себе Fan ID», - цитирует Силкина «Чемпионат».
Многие футбольные болельщики, узнав о новости про Fan ID, присоединились к бойкоту матчей чемпионата России, выражая таким образом протест против введения данного документа.
На поединки весенней части элитного дивизиона российского футбола можно будет попасть только при наличии данного электронного удостоверения.
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