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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Не собираюсь оформлять себе Fan ID»

18 Января 2023 • 00:07 Комментировать

Бывший защитник бельгийского «Расинг Джета» и российского «Авангарда-Кортэк» Сергей Силкин высказался об электронном документе, необходимом для посещения матчей Российской премьер-лиги.

«Не собираюсь оформлять себе Fan ID», - цитирует Силкина «Чемпионат».

Многие футбольные болельщики, узнав о новости про Fan ID, присоединились к бойкоту матчей чемпионата России, выражая таким образом протест против введения данного документа.

На поединки весенней части элитного дивизиона российского футбола можно будет попасть только при наличии данного электронного удостоверения.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Силкин fan id
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