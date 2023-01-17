Габулов высказался о Fan ID

Бывший вратарь московских клубов «Динамо» и ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал ставший обязательным электронный документ, необходимый для посещения футбольных поединков.

«На сегодняшний день я не оформлял себе Fan ID. Но если соберусь пойти на футбольный матч, то, конечно же, сделаю этот документ. До возобновления сезона ещё далеко — будет видно ближе к марту», - приводит слова голкипера «Чемпионат».

Многие футбольные болельщики крайне отрицательно восприняли новость о данном электронном документе и начали предпринимать решительные действия. Так, из-за бойкота матчей Российской премьер-лиги и Фонбет Кубка России уже не один десяток игр можно наблюдать пустующие секторы активной поддержки клубов.