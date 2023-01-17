Мелёшин – о ретро-матче «Спартак» - «Реал»: «Если правда, то с удовольствием поучаствуем»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Алексей Мелёшин высказался о потенциальном проведении поединка со звёздами мадридского «Реала».

«Пока это лишь слухи. Посмотрим, как будет на самом деле. Но если правда, то с удовольствием поучаствуем! Лично мне было бы интересно», - цитирует Мелёшина «Чемпионат».

Ретро-матч планируется посвятить знаменитому полузащитнику «красно-белых» Илье Цымбаларю, забившему первый гол москвичей в матче Лиги чемпионов со «сливочными» в 1998 году (2:1).

По информации источников, составы команд будут приближёнными к тем, что выходили на поле в той самой игре.