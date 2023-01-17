Гаджиев – о Fan ID: «Я ни за, ни против»

Бывший наставник таких российских клубов, как «Анжи», «Крылья Советов», «Сатурн» и «Амкар» Гаджи Гаджиев поделился своим мнением об электронном документе, необходимом для посещения футбольных матчей.

«Не планирую делать Fan ID. Я ни за, ни против - там есть плюсы и минусы. Можно было бы это всё отрегулировать и сделать более гибко. Не буду делать по той простой причине, что в Махачкале, где я сейчас работаю, без Fan ID можно ходить на «Динамо» в Первой лиге. Премьер-лигу буду смотреть по телевизору», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Большинство болельщиков, на регулярной основе посещающих матчи Российской премьер-лиги, в течение длительного времени выражают своё недовольство касательно данного документа. Так, на стадионах РПЛ уже довольно давно нельзя заметить хотя бы одного фаната на секторах активной поддержки.