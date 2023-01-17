Бузникин: «Все хотят сыграть в ретро-матче «Спартак» — «Реал»

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Максим Бузникин высказался о потенциальном проведении матча со звёздными футболистами мадридского «Реала».

«Слышал что-то о возможном матче. Что касается составов, мне ничего не известно. Но все хотят сыграть в ретро-матче «Спартак» — «Реал», - цитирует Бузникина «Чемпионат».

Российский нападающий выступал за «красно-белых» в период с 1997 по 2000 год.

В 1998 году столичный коллектив в Москве одержал победу над «сливочными» в игре Лиги чемпионов (2:1), Бузникин принимал в ней участие. По информации источников, состав команд ретро-матча, посвящаемого Илье Цымбаларю, будет приближённым к тому поединку.