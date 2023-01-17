Захарян не перейдёт в «Челси» этой зимой

Молодой и талантливый полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, несмотря на интерес «Челси», всё же не перейдёт в стан «аристократов» этой зимой. Об этом рапортует издание PA Media.

Источник отмечает, что сделке мешают антироссийские санкции со стороны Великобритании, однако лондонский клуб продолжит следить за молодым динамовцем в дальнейшем.

Напомним, об интересе «Челси» к Захаряну стало известно ещё летом 2022 года. В текущем сезоне 19-летний игрок провёл в составе «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых он трижды забил и отдал шесть ассистов. Стоимость игрока, по версии Transfermarkt, 15 млн евро.