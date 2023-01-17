«Зенит» хочет приобрести ещё одного защитника

Санкт-петербургский «Зенит» планирует подписать ещё одного защитника в зимнее трансферное окно. Напомним, ранее «сине-бело-голубые» приобрели Роберта Ренана.

По информации издания «Спорт-Экспресс», «Зенит» рассматривает футболистов не только из Южной Америки, но и на европейском рынке.

Напомним, ранее команду покинул 33-летний центральный защитник Деян Ловрен, который перебрался в «Лион».

Подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка после 17 туров. В чемпионате продолжается зимняя пауза, которая продлится до начала марта.