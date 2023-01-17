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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» хочет приобрести ещё одного защитника

17 Января 2023 • 21:48 Комментировать

Санкт-петербургский «Зенит» планирует подписать ещё одного защитника в зимнее трансферное окно. Напомним, ранее «сине-бело-голубые» приобрели Роберта Ренана.

По информации издания «Спорт-Экспресс», «Зенит» рассматривает футболистов не только из Южной Америки, но и на европейском рынке.

Напомним, ранее команду покинул 33-летний центральный защитник Деян Ловрен, который перебрался в «Лион».

Подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка после 17 туров. В чемпионате продолжается зимняя пауза, которая продлится до начала марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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