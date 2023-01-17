Даев – о Дзюбе: «Его переход может стать дополнительной надеждой на то, что «Торпедо» выкарабкается»

Бывший защитник московского «Торпедо» Вячеслав Даев прокомментировал трудное положение «автозаводцев» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Его [Артёма Дзюбы] переход может стать дополнительной надеждой на то, что «Торпедо» выкарабкается из такой тяжёлой ситуации, в это верят и болельщики, и игроки, и все работники клуба», - приводит слова Даева «Матч ТВ».

После 17 проведённых поединков «чёрно-белые» с шестью очками прочно обосновались на последней строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. От ближайшего соперника в лице «Химок» «Торпедо» находится на расстоянии двух побед – у подмосковной команды 12 баллов.