Кечинов прокомментировал трансферную кампанию «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша, а также полузащитника Хорхе Мореля в стан «красно-белых».

«Я вообще не слышал об этих игроках ничего. В который раз повторюсь — сейчас, в нынешнее время, надо давать шанс проявить себя нашим ребятам, своим футболистам, желательно, конечно, из спартаковской академии», — заявил Кечинов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, в «Спартаке» на подходе есть игроки уровня Самуэля Жиго, но «красно-белые» зачем-то подписывают Миху Мевлю и не дают шанса своим футболистам.

После 17 туров столичный клуб занимает второе место в чемпионате России, набрав 36 очков.