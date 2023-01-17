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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов – о Баринове: «Девять миллионов, мне кажется, это несколько завышенная цена»

17 Января 2023 • 21:23 Комментировать

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал сумму потенциального трансфера игрока столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Наверное, даже эти деньги для «Локомотива» будут нормальными. А девять миллионов, мне кажется, это несколько завышенная цена за игрока, не говоря уже о 15. Это вообще что-то заоблачное», – цитирует Кечинова «Матч ТВ».

Дмитрий Баринов также выступал за национальную сборную России, в одном из матчей отборочного турнира чемпионата мира – 2022 был капитаном команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Валерий Кечинов Дмитрий Баринов
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