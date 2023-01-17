Кечинов – о Баринове: «Девять миллионов, мне кажется, это несколько завышенная цена»

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал сумму потенциального трансфера игрока столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Наверное, даже эти деньги для «Локомотива» будут нормальными. А девять миллионов, мне кажется, это несколько завышенная цена за игрока, не говоря уже о 15. Это вообще что-то заоблачное», – цитирует Кечинова «Матч ТВ».

Дмитрий Баринов также выступал за национальную сборную России, в одном из матчей отборочного турнира чемпионата мира – 2022 был капитаном команды.