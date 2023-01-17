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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Я забыл, когда российский клуб кого-то продавал» эксклюзив

17 Января 2023 • 23:30 Комментировать

Известный агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о работе российских команд на трансферном рынке.

«Клубы должны быть заинтересованы пополнять свои бюджеты с денег от проданных футболистов. К сожалению, в России такой традиции нет. Я вообще забыл кого, когда продавали. В последний раз Миранчука в «Аталанту» продали и всё», — сказал Селюк.

Алексей Миранчук перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в августе 2022 года. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. В настоящее время 27-летний полузащитник на правах аренды защищает цвета «Торино». В текущем сезоне он провёл 13 матчей за туринский клуб, в которых отметился тремя голами и отдал две результативные передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торино Аталанта Серия А Дмитрий Селюк Алексей Миранчук РПЛ
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