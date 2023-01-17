Известный российский тренер Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» не смог сравнить российских и украинских футболистов.

«У меня такого опыта нет, чтобы сравнивать игроков этих двух стран. Бывает поколение одних, поколение других. Да, бывает так. Я помню, что в сборной Советского Союза было очень много футболистов из Украины. Но, чтобы говорить о том, кто лучше, я не смогу ответить на этот вопрос», — сказал Непомнящий.

15 января «Челси» объявил о трансфере 22-летенего украинского полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтёра». Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.

17 января 25-летний Виктор Цыганков перешёл из киевского «Динамо» в испанскую «Жирону». Клуб из Примеры заплатил украинскому гранду 5 миллионов евро.