«СКА-Хабаровск» взял на просмотр защитника ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА Вадим Карпов отправился на просмотр в «СКА-Хабаровск». Об этом «армейский» клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

20-летний футболист отправился на первый сбор хабаровской команды, который продлится до 28 января.

В текущем сезоне Карпов принял участие в девяти матчах Молодежной футбольной лиги, забил один мяч и сделал один ассист.

Трудовой договор игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Карпова оценивается в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что молодой защитник может перебраться в «СКА-Хабаровск» на правах арендного соглашения.