Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном продолжении карьеры полузащитника Дениса Глушакова.

«Денису 35 лет. Когда я узнал, что он стал не нужен «Химкам» в таком состоянии, я был удивлён. Думаю, что он должен найти команду для себя. «Ростову», по логике, он не подходит, там один молодняк. В «Локомотив» новые футболисты пришли, и в команде уже метут по-новому. Я бы не называл команды, потому что это нелогично. Денис и в «Химках» был одним из лучших в своём возрасте. Я думаю, что он год-два спокойно мог бы в какой-то команде поиграть и принести пользу», — сказал Мостовой.

Денис Глушаков зимой покинул «Химки» и в данный момент находится в статусе свободного агента. В текущем сезоне полузащитник сыграл 19 матчей, в которых забил один гол и отметился результативной передачей.