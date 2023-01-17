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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой - о Глушакове: «Думаю, год-два спокойно мог бы играть и приносить пользу» эксклюзив

17 Января 2023 • 22:30 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном продолжении карьеры полузащитника Дениса Глушакова.

«Денису 35 лет. Когда я узнал, что он стал не нужен «Химкам» в таком состоянии, я был удивлён. Думаю, что он должен найти команду для себя. «Ростову», по логике, он не подходит, там один молодняк. В «Локомотив» новые футболисты пришли, и в команде уже метут по-новому. Я бы не называл команды, потому что это нелогично. Денис и в «Химках» был одним из лучших в своём возрасте. Я думаю, что он год-два спокойно мог бы в какой-то команде поиграть и принести пользу», — сказал Мостовой.

Денис Глушаков зимой покинул «Химки» и в данный момент находится в статусе свободного агента. В текущем сезоне полузащитник сыграл 19 матчей, в которых забил один гол и отметился результативной передачей.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Химки Александр Мостовой Денис Глушаков РПЛ
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