Агент подтвердил интерес со стороны немецких клубов к Сычевому

Агент Виктор Панченко, представляющий интересы форварда «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, высказался о возможной смене гражданства игроком.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего форварда заинтересованы немецкие клубы, но для оформления трансфера ему нужно сменить российское гражданство на украинское.

«Сычевой играет в России, о какой смене гражданства может идти речь? Был ли интерес со стороны немецкий клубов? Да, был. Называть команды не имеет смысла», — приводит слова Панченко Vprognoze.

В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал на свой счет две результативные передачи.