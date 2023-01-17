Агент сообщил, что экс-игрок ЦСКА Языджи может вернуться в Россию

Адам Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в РПЛ. Напомним, 25-летний хавбек защищал цвета ЦСКА с января по июнь 2022 года.

«Возможно, Юсуф вернется в Россию летом», — приводит слова представителя игрока «РБ Спорт».

Стоит отметить, что Языджи находится в аренде в «Трабзонспоре», права на турецкого футболиста принадлежал «Лиллю». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.

Трудовое соглашение Языджи с французской командой рассчитано до лета 2024 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 15 миллионов евро.