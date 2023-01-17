Ерохин — о сборах: Вечерние тренировки проходят продуктивнее, чем утренние

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о текущих сборах команды.

«Настроение отличное, работаем на позитиве. Тем более, усталость — она только день на 4–5‑й накапливаться начинает. Так что пока все более‑менее свежие. Вся работа в удовольствие», — цитирует Ерохина «Матч ТВ».

По мнению футболиста, вечерние тренировки проходят продуктивнее, чем утренние, ведь утром беговая работа и зал, а вечером сам футбол.

В текущем сезоне 33-летний хавбек провел 18 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка. Возвращение национального первенства произойдет в марте.