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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михаил Кержаков: «Однажды я чуть не ушатался на мотоцикле»

17 Января 2023 • 19:23 Комментировать

Голкипер «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился историей о самой необдуманной покупке в своей жизни.

«Я купил мотоцикл спортивный с премии, когда мне было 19 лет. Я попал в основной состав и мне дали премию. Кстати, родители об этом до сих пор не знают. Это был Suzuki 400 кубов. Я вообще ни разу не ездил. Проехался, чуть не ушатался и решил продать его. Продал в два раза дешевле», — заявил Кержаков на YouTube-канале сборной России.  

В нынешнем сезоне 35-летний вратарь принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 7 голов и десять раз смог сохранить свои ворота «сухими».

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Михаил Кержаков
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