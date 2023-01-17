Хавбек «Урала» Мишкич рассказал о своём состоянии после травмы

Полузащитник «Урала» Даниэл Мишкич высказался о своём состоянии после восстановления от травмы.

«Полностью готов. Все прошло нормально. Операция прошла хорошо два месяца назад. Первые две недели не мог тренироваться, но после этого нормально тренировался», — заявил Мишвич в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале екатеринбургского клуба.

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.

«Урал» занимает десятое место в чемпионате России, набрав 21 очко после 17 туров.