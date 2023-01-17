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Игонин надеется, что у Дзюбы получится в «Торпедо»

17 Января 2023 • 19:03 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо».

«Решение «Торпедо» пригласить Дзюбу является осмысленным. Будет ли его приглашение удачным решением – это зависит уже от Артёма. Надеюсь, у него и у команды все получится», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что форвард не играл долгое время, поэтому никто не знает, в какой форме он находится.

Ранее сообщалось, что 34-летний Дзюба готов пойти на понижение зарплаты и подписать трудовое соглашение с «Торпедо». Отмечается, что контракт футболиста с «автозаводцами» будет рассчитан на полгода.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Алексей Игонин Артём Дзюба
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