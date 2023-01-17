Динияр Билялетдинов: «По подбору игроков «Локомотив» должен быть выше в турнирной таблице»

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о текущей ситуации «железнодорожников» в чемпионате России.

«Перед второй частью чемпионата, есть возможность подготовиться. Есть надежда, что положение исправится в первую очередь психологически и в игровом плане. Потому что команда даже по подбору игроков должна быть выше в турнирной таблице», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

По мнению эксперта, футболистам нужно решить вопрос самоотдачи и психологии, тогда все может наладиться.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков после 17 туров. Стоит отметить, что от зоны прямого вылета «красно-зеленых» отделяет всего один балл.