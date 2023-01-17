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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко: «Первые 3–4 дня сборов всегда очень тяжелые»

17 Января 2023 • 18:36 Комментировать

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о текущих учебно-тренировочных сборах команды.

«Первые 3–4 дня сборов всегда очень тяжелые, как бы ты к ним ни готовился. Сейчас уже начинаем привыкать. С помощью привычных упражнений начинаем вспоминать то, что делали в первой части сезона», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 8 мячей и сделал 11 результативных передач.

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко
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