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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Мореля не исключил возможный переход игрока в клуб РПЛ эксклюзив

17 Января 2023 • 18:33 Комментировать

Диего Сератти, агент Хорхе Мореля из «Гуарани», прокомментировал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» информацию о возможном переезде игрока в РПЛ.

«Правда ли, что Хорхе Морель окажется в России? Мы разговариваем сейчас с несколькими командами, не хотелось бы уточнять страну, но исключать ничего нельзя», — сказал представитель футболиста.

По информации «Евро-Футбол.Ру» приоритет Мореля сейчас остаться в Аргентине, где он выступал в составе «Эстудиантеса» на правах аренды. Одним из вариантов продолжения карьеры Хорхе является «Бока Хуниорс», которая видит его в качестве одной из альтернатив Алексису Дуарте.

В сезоне-2021/22 на счету 25-летнего парагвайца три мяча и один ассист в 45 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мореля в 3,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Гуарани Хорхе Морель Диего Сератти
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