Бородюк: «Пусть в «Торпедо» сами решают, нужен ли им Дзюба»

Экс-наставник «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в стан «автозаводцев».

«Что думаю по поводу Дзюбы в «Торпедо»? А что мне думать, пусть этим занимаются в «Торпедо», меня уже нет там пять месяцев, сменились тренеры, руководство. Пусть они решают, нужен ли им Дзюба», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий готов снизить свои требования по зарплате ради подписания трудового соглашения с «Торпедо». Напомним, Дзюба является свободным агентом с ноября 2022 года после ухода из «Адана Демирспор».