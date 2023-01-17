Осинькин: «Шаг за шагом мы встраиваем Сычевого в игру»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об адаптации новичка команды Владимира Сычевого.

«Только сезон покажет готовность того или иного игрока. По тренировочной работе, по отношению мы никаких претензий не имеем. Мы понимаем, как его использовать и для чего мы его взяли. Шаг за шагом мы его встраиваем», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, 26-летний форвард перебрался в «Крылья Советов» из «Оренбурга» текущей зимой. В этом сезоне на счету Сычевого 17 забитых мячей и две результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах.

После 17 туров самарский клуб занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 20 очков.