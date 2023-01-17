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Лобанцев стал футболистом «Актобе» официально

17 Января 2023 • 17:52 Комментировать

Бывший голкипер столичного «Локомотива» Мирослав Лобанцев перешёл в казахстанский «Актобе» по информации пресс-службы клуба.

Сообщается, что контракт с новой командой подписан на один год. Россиянин перешёл в «Актобе» в статусе свободного агента. Отметим, что предыдущим местом работы вратаря был футбольный клуб «Кызылжар».

В футболке «железнодорожников» Лобанцев провёл всего четыре матча. Мирослав также известен по выступлениям за «Крылья Советов» и «Ротор». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего голкипера в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Актобе Мирослав Лобанцев Трансферы футбола - зима 2023
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