Бывший голкипер столичного «Локомотива» Мирослав Лобанцев перешёл в казахстанский «Актобе» по информации пресс-службы клуба.

Сообщается, что контракт с новой командой подписан на один год. Россиянин перешёл в «Актобе» в статусе свободного агента. Отметим, что предыдущим местом работы вратаря был футбольный клуб «Кызылжар».

В футболке «железнодорожников» Лобанцев провёл всего четыре матча. Мирослав также известен по выступлениям за «Крылья Советов» и «Ротор». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего голкипера в 500 тысяч евро.