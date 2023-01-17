Дзюба готов снизить свои требования по зарплате ради контракта с «Торпедо»

Бывший форвард «Зенита» и «Спартака» Артём Дзюба готов подвинуться в своих требованиях по зарплате ради перехода в «Торпедо».

По сведениям «Чемпионата», на данный момент «Торпедо» является единственным клубом, который сделал предложение 34-летнему нападающему. По этой причине игрок согласен пойти на понижение зарплаты, чтобы заключить договор с «автозаводцами».

Напомним, Дзюба находится в поиске команды с ноября 2022 года после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор». Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость форварда оценивается в четыре миллиона евро.