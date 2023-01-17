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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Торпедо» хочет заключить контракт с Дзюбой в ближайшее время

17 Января 2023 • 17:40 Комментировать

Московское «Торпедо» в ближайшие дни планирует заключить трудовое соглашение с форвардом Артёмом Дзюбой.

По информации «Чемпионата», президент «автозаводцев» Илья Геркус считает, что Дзюба именно тот футболист, который поможет команде остаться в элитном российском дивизионе. При этом отмечается, что совет директоров не уверен в надобности данной сделки.

Источник сообщает, что 34-летний Дзюба на данный момент находится в Москве и ведет переговоры со столичным клубом.  

Ранее в СМИ публиковалась информация, согласно которой «Торпедо» планирует подписать контракт с нападающим до конца текущего сезона.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Илья Геркус Трансферы футбола - зима 2023
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