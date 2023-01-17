Вице-президент «Истиклола» высказался о назначении Черевченко

Вице-президент «Истиклола» из Душанбе Мухсин Мухамадиев высказался о назначении на пост наставника клуба Игоря Черевченко.

«Других специалистов из России мы не рассматривали. Была только кандидатура Игоря Черевченко. Он уже приехал в Таджикистан, но контракт ещё не подписан. Завтра появится официальная информация», — заявил функционер команды в интервью изданию Sport24. Также Мухамадиев подтвердил интерес «Ростова» к голкиперу Рустаму Ятимову, отметив, что причина отказа в аренде является внутренней клубной информацией.

Напомним, что недавно Черевченко подтвердил переезд в стан 11-кратного чемпиона Таджикистана. Предыдущим местом работы специалиста являлись подмосковные «Химки».