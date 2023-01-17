Глава пресс-службы «Спартака»: Промес занимается с молодёжкой, но он постоянно на связи с тренерским штабом

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о ситуации вокруг нападающего Куинси Промеса.

«Поступали ли в «Спартак» просьбы или требования по поводу игрока от властей Нидерландов? По ситуации с Куинси клуб сделал заявление. Промес попросил начать подготовку индивидуально, мы пошли ему навстречу», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Представитель «красно-белых» рассказал, что футболист тренируется с молодежной командой, но постоянно находится на связи с тренерами «Спартака».

Напомним, ранее Промеса обвинили в незаконном обороте наркотиков в Нидерландах.