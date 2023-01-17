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«Бешикташ» предложил за Баринова в 12 раз меньше, чем хочет «Локомотив»

17 Января 2023 • 16:36 Комментировать

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в обозримом будущем может оказаться в «Бешикташе». Известный турецкий клуб проявляет интерес к 26-летнему футболисту, что подтверждалось ранее.

Как стало известно «Матч ТВ», «Бешикташ» предложил за трансфер Дмитрия Баринова 1,2 миллиона евро. «Локомотив» же хочет выручить за полузащитника 15 миллионов евро. Эта сумма прописана в трудовом соглашении Баринова как сумма отступных. Отмечается, что в переговорном процессе «железнодорожники» отмечают важность хавбека для команды.

Дмитрий Баринов является капитаном «Локомотива». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают воспитанника «железнодорожников» в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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