Хаджи считает, что Рассказов не соответствует уровню «Спартака»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал переход защитника Николая Рассказова из столичного клуба в «Крылья Советов».

«Рассказов - парень молодой, и, конечно же, ему надо играть. Что сидеть на лавке? Сейчас, если он придет в «Крылья» из команды выше рангом, должен, наверное, в новом клубе заиграть, проявить себя», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

По мнению функционера, Рассказов не соответствует уровню «Спартака», но в самарском клубе может найти свою игру, ведь бывает, что после смены команды футболист становится лидером коллектива.

В текущем сезоне 25-летний защитник провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.

