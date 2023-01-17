Ежов: «У Сычевого быстро получается адаптироваться в «Крыльях Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался об адаптации новичка команды Владимира Сычевого. Напомним, 26-летний форвард недавно перебрался в Самару из «Оренбурга».

«У него довольно быстро получается адаптироваться. Он постоянно общается и хорошо понимает, что от него требуют тренеры. С этим проблем никаких не будет, в этом я уверен. Мы все желаем ему голов», — приводит слова Ежова «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Сычевого 17 забитых мячей и две результативные передачи в 19 матчах с учетом всех турниров.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков после 17 туров.