Два клуба РПЛ хотят подписать Черышева

Нападающий «Венеции» Денис Черышев может переехать в Российскую премьер-лигу.

По сведениям Sport24, в приглашении 32-летнего футболиста заинтересованы «Торпедо» и «Сочи». По информации источника, руководство «Венеции» не в восторге от того, что игрок получил очередную травму.

Ранее спортивный директор клуба из Серии B не исключил возможный трансфер Черышева в Россию, отметив, что в нападающем заинтересован один российский клуб.

В текущем сезоне игрок принял участие в десяти матчах за «Венецию», в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.