Зобнин: «Футболка «Динамо»? Это часть моей истории»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, зачем хранит футболку «Динамо». Напомним, 28-летний хавбек защищал цвета «бело-голубых» с 2013 по 2016 год.

«Я в «Динамо» играл, это часть моей истории. Сохранилась футболка динамовская, когда начинал путь в футболе», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Футболист перебрался в «Спартак» из «Динамо» летом 2016 года. В текущем сезоне Зобнин принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

Контракт игрока с «красно-белыми» рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 6 млн евро.