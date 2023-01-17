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Зобнин: «Футболка «Динамо»? Это часть моей истории»

17 Января 2023 • 15:28 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, зачем хранит футболку «Динамо». Напомним, 28-летний хавбек защищал цвета «бело-голубых» с 2013 по 2016 год.

«Я в «Динамо» играл, это часть моей истории. Сохранилась футболка динамовская, когда начинал путь в футболе», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».  

Футболист перебрался в «Спартак» из «Динамо» летом 2016 года. В текущем сезоне Зобнин принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

Контракт игрока с «красно-белыми» рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 6 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Роман Зобнин
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