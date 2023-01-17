В «Оренбурге» сообщили, что пока не думали о соперниках для второго сбора

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о том, будет ли его команда играть с зарубежными клубами во время сборов.

«Есть ли договоренности с иностранными соперниками? Пока на сборе в Эмиратах запланированы игры с ЦСКА и «Динамо». О соперниках на втором сборе пока не думали», — приводит слова Еремякина портал «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 сыгранных туров. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза, возобновление турнира запланировано на начало марта.