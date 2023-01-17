Ринат Билялетдинов отреагировал на информацию о конфликте Гулиева с Гогниевым

Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос о возможном конфликте между полузащитником команды Аязом Гулиевым и наставником Спартаком Гогниевым.

Ранее в СМИ появилась информация, что на одной из тренировок между хавбеком и главным тренером произошел конфликт, в ходе которого Гулиев предложил Гогниеву подраться, но обоих удалось успокоить.

«Разговор по душам между Гулиевым и Гогниевым был. Драки и ничего такого не было. Это все плод чьей-то фантазии», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.