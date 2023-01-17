Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о возможном переходе 19-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

- «Челси» сейчас вообще активен на трансферном рынке. Но перспективы Захаряна заиграть в лондонском клубе на данный момент выглядят туманными. Может, он какое-то время и пробудет там в команде, потренируется, адаптируется, но более вероятной для него смотрится аренда, чтобы окрепнуть и поднабраться опыта в другой команде. Не думаю, что Захарян сможет сразу заиграть в основном составе «Челси». Может, будет игроком ротации, не знаю.

- На трансфер Мудрика «Челси» не пожалел 100 миллионов евро.

- Мудрик хорошо проявил себя в Лиге чемпионов, и «Шахтёр» в целом тоже неплохо выступает на европейской арене. Мудрик дважды признавался лучим игроком «Шахтёра». Почему «Челси» платит за него сто миллионов евро? Всех нюансов мы не знаем. Я не думаю, что Мудрик реально стоит таких денег, ну а за Захаряна платить столько денег никто не будет.

- Потому что он не играет в Лиге чемпионов?

- Да. Чтобы большие европейские клубы тебя купили, ты должен хорошо выступать в еврокубках и проявлять себя в сборной.

- Канчельскис сказал, что Захаряну надо бежать в «Челси» как можно скорее.

- Если будут реально туда звать, переходить, конечно, надо, а то в другой раз могут не пригласить. В «Челси» Захарян начнёт тренироваться с сильными футболистами, что поможет ему прибавлять в мастерстве, а дальше уже как пойдёт.