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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычевой пообещал рассказать о ситуации с «Зенитом» позже

17 Января 2023 • 14:50 Комментировать

В зимнее трансферное окно нападающий Владимир Сычевой перебрался из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Сообщалось, что в трудовом соглашении форварда прописаны особые условия возможного выкупа для «Зенита» - сумма якобы в пять раз меньше, чем для остальных клубов. Сычевой дал комментарий на этот счёт.

«На все вопросы, связанные с этой темой, я отвечу чуть-чуть попозже», - высказался Сычевой, слова которого на своих станицах приводит «Спорт-Экспресс».

Также Владимир Сычевой пообещал позже прокомментировать слова Андрея Аршавина. Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию, комментируя интерес клуба к Сычевому, говорил: «Видите, уже в «Зенит» идти не хотят!».

Напомним, что Владимир Сычевой взял фамилию отчима и теперь будет выступать как Владимир Писарский.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Андрей Аршавин Владимир Сычевой
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