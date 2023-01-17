Бывший вратарь московского «Локомотива», ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими мыслями по поводу возможного перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

- Переход Захаряна в «Челси» стал бы прекрасным трансфером для российского футбола. Выступать за такой клуб – мечта любого игрока, вне сомнений. Захарян – молодой и перспективный футболист, который имеет все возможности заиграть в европейском топ-клубе. Но моё мнение всегда такое: когда ты переходишь в команду с острейшей конкуренцией, здесь надо отталкиваться прежде всего от того, какая у тебя там будет игровая практика. Учитывая нынешнюю ситуацию, переход Захаряна в лондонский клуб вряд ли состоится, но посмотрим.

Если «Челси» действительно заинтересован в переходе Захаряна и готов выложить за него немалую сумму, значит, это не просто так. Если на него в лондонском клубе рассчитывают, то, как говорится, не для красного словца, не ради галочки. Но, повторюсь, главное – закрепиться в составе и постоянно играть. Если же практики недостаточно, футболиста потом отдают в аренду или продают в клуб ниже классом, что в случае с Захаряном хотелось бы исключить.

У Арсена проблемы с дисциплиной на поле? В английском футболе сама обстановка требует полнейшей концентрации и самоотдачи. Разбрасываться там на лишние разговоры и карточки, я думаю, он не будет. Это сильнейший национальный чемпионат в мире, где тренировочный процесс и восстановление после матчей организованы на высшем уровне, царит великолепная атмосфера в команде и вокруг клуба. И в любом случае Захарян не явный грубиян, это всё досужие разговоры.