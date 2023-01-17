​Слуцкого возмущают мнения о Дзюбе

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о будущем Артёма Дзюбы. Как известно, 34-летний нападающий уже два с половиной месяца не имеет клубной прописки.

«Почему Дзюба должен заканчивать с футболом? Ещё полгода назад он был самым результативным игроком в составе чемпиона России», - высказался Слуцкий в программе «Коммент.Шоу».

«Меня возмущает, когда говорят, что Дзюба уже не потянет. Он бы мог всех усилить», - отметил тренер.

Напомним, что в начале ноября Артём Дзюба расторг трудовое соглашение с турецким «Адана Демирспор». В последние дни слухи связывают опытного нападающего с московским «Торпедо», располагающимся на последней строчке в таблице РПЛ.