Сёмин: «Краснодар» уже должен что-то выиграть»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о перспективах «Краснодара».

По мнению именитого специалиста, «быкам» по силам побороться за чемпионский титул, так как «Краснодар» обладает всеми необходимыми условиями для достижения этой цели.

«Великолепная школа, потрясающий город, феноменальный стадион, наверное, лучший в Европе, отношение к футболу, болельщики любят, посещаемость. Они должны уже что-то выиграть», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ южане занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отметим, что футбольный клуб «Краснодар» был основан в 2008 году, однако до сих пор на счету этой команды нет ни одного выигранного трофея.