Утверждено расписание зимнего турнира РПЛ

В феврале четыре клуба из Российской премьер-лиги примут участие в зимнем турнире, который пройдёт в Абу-Даби. Было утверждено расписание этого турнира, которое мы приводим ниже:
2 февраля
19:30 «Ростов» - «Спартак»
3 февраля
19:30 «Краснодар» - «Сочи»
6 февраля
17:00 «Сочи» - «Ростов»
20:00 «Краснодар» - «Спартак»
10 февраля
19:00 «Спартак» - «Сочи»
11 февраля
20:00 «Ростов» - «Краснодар»
В настоящий момент российский футбол находится на зимних каникулах. Официальные турниры возобновятся в феврале, когда пройдут кубковые поединки. Сезон же в РПЛ возобновится в начале марта.
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