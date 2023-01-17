Утверждено расписание зимнего турнира РПЛ

В феврале четыре клуба из Российской премьер-лиги примут участие в зимнем турнире, который пройдёт в Абу-Даби. Было утверждено расписание этого турнира, которое мы приводим ниже:

2 февраля

19:30 «Ростов» - «Спартак»

3 февраля

19:30 «Краснодар» - «Сочи»

6 февраля

17:00 «Сочи» - «Ростов»

20:00 «Краснодар» - «Спартак»

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10 февраля

19:00 «Спартак» - «Сочи»

11 февраля

20:00 «Ростов» - «Краснодар»

В настоящий момент российский футбол находится на зимних каникулах. Официальные турниры возобновятся в феврале, когда пройдут кубковые поединки. Сезон же в РПЛ возобновится в начале марта.